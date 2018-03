Il tennista argentino Juan Martin del Potro ha vinto il torneo di tennis di Indian Wells, in California, battendo lo svizzero Roger Federer in tre set, a 6-4 5-7 (8-10) 7-6 (7-2). In questo modo Del Potro ha interrotto la

The post Il tennista Juan Martin del Potro ha vinto il torneo di Indian Wells, interrompendo un nuovo record di Roger Federer appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Sport