Il trionfo del M5S al collegio di Cosenza: un caso di scuola

A cura di @uqbal.

Il collegio di Cosenza ha visto una delle più clamorose affermazioni del M5S, la cui candidata alla Camera ha preso la maggioranza assoluta.

Come mai? Una spiegazione semplice prova a fornirla il giornalista cosentino Antonio Russo:

Ho ragione di credere che mai come stavolta abbia prevalso nel collegio uninominale in cui voto un’intenzione in larga parte misurata sull’identità dei candidati (soprattutto quelli da non-votare), più che sui partiti, sulle coalizioni e sui loro leader nazionali. E magari è giusto che sia così sempre. Fatico quindi a stabilire connessioni sensate tra i risultati molto netti emersi in questo collegio e le molte analisi del voto su scala nazionale basate sulla valutazione delle campagne elettorali dei partiti e sulla valutazione delle cose dette o fatte dai vari Grillo, Renzi, Berlusconi o Salvini. Trovo piuttosto molto significativo e in qualche misura allarmante il fatto che le ragioni del successo del M5S – oggetto di approfondite e complesse analisi sul piano nazionale – appaiano invece di sconcertante ovvietà, da anni, ad amici, colleghi e familiari della città in cui voto e con i quali a volte mi capita di parlare di queste cose.