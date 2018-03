Il vero nome della Finlandia [EN]

A cura di @divodivo.

Il vero nome della Finlandia non è “Finlandia”. E come potrebbe, visto che la lettera “F” non fa parte dell’originale alfabeto finlandese? Il vero nome di quella terra, il nome con cui è chiamata dai suoi abitanti, è “Suomi”. Ma chi è stato ad inventare il termine “Finlandia” e quali sono le ben più antiche origini di “Suomi”? Per scoprirlo, la freelancer Amy McPherson ha intrapreso un viaggio per la BBC che dal National Museum of Finland di Helsinki l’ha spinta fino a 800km più a nord, per incontrare una famiglia di origine sami, una popolazione indigena originaria del nord della penisola scandinava.