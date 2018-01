In Inghilterra e Galles si registra un brusco aumento della criminalità [EN]

A cura di @perodatrent (modificato).

Come riporta un articolo del Guardianì, i crimini denunciati alla polizia sono in aumento in Inghilterra e Galles da qualche anno, con una accelerazione nel 2017. L’aumento più preoccupante riguarda i crimini commessi con coltelli e armi da fuoco, ma l’aumento maggiore è quello dei furti con scasso in appartamenti.

L’aumento contraddirebbe i dati dei sondaggi della Crime Survey for England and Wales, che continuano a evidenziare una riduzione degli episodi. Questi numeri sono accompagnati dai dati che dimostrano una costante diminuzione del personale della polizia:

The increasing levels of gun and knife offences – so-called “high-harm, low-volume” crimes – and accelerating trends in other forms of violent crime, as well as a 36% rise in stalking and harassment and a 29% rise in robbery, will set alarm bells ringing in Downing Street.