In Irlanda il referendum sull’aborto sarà il prossimo 25 maggio: lo ha confermato mercoledì 28 marzo Leo Varadkar, il capo del governo irlandese, che ha anche detto che farà campagna elettorale a favore della riforma. On May 25th Irish people

The post In Irlanda il referendum sull’aborto sarà il prossimo 25 maggio appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Mondo