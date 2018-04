India: Geo–economia di un subcontinente da esplorare

Su suggerimento di @Giovanni.

Un articolo dell’ISPI spiega i rapporti economici tra India e alcuni paesi europei, arabi e africani:

“Scegliete la Francia”: è questo il messaggio che presidente francese Emmanuel Macron lancia all’India. Lo ha fatto in occasione della sua visita di stato a marzo, mentre siglava con Nuova Delhi accordi commerciali bilaterali per 13 miliardi di euro, dodici dei quali sono il valore del contratto tra il gruppo aeronautico francese Safran e la compagnia low-cost indiana SpiceJet per la fornitura e la manutenzione di motori aeronautici. Macron e Modi hanno anche firmato un patto di cooperazione per la difesa e una visione strategica congiunta per la libertà di navigazione nell’Oceano Indiano, compreso il reciproco accesso alle infrastrutture militari dei due paesi nell’area. Alle navi da guerra indiane sarà consentito ormeggiare nella base navale francese di La Réunion e presto, forse, anche in quelle di Djibuti e Abu Dhabi.