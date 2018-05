Indizi di una vita passata su Marte?

A cura di @Giulio Cesare (modificato).

Alcune formazioni rocciose marziane sembrerebbero indicare che almeno in un passato remoto Marte abbia ospitato forme di vita microbica. OBY, canale youtube di divulgazione, ne parla qui. La base delle ipotesi presentate nel video è in questo paper.

La possibilità di vita, presente o passata, su Marte non è certo un’ipotesi nuova. Per chi vuole fare il punto sia sul quel che si sa, sia su come ci si dovrebbe regolare per il futuro, può fare riferimento alle pagine di Space.com, qui e qui.

Immagine: Nasa via Wikipedia