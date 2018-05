Infezioni ospedaliere: facciamo abbastanza?

Su suggerimento di @Rula e a cura di @f2a.

Le “infezioni ospedaliere” (cioè le infezioni che insorgono nel corso di un ricovero in ospedale o in altre strutture sanitarie) rappresentano un problema non di poco conto per il Servizio Sanitario Nazionale. Secondo l’ISS vi sono “450-700 mila infezioni in pazienti ricoverati in ospedale” e “1350-2100 decessi prevenibili in un anno”.

A fronte di questi numeri, il sito “Il Chimico Scettico” analizza le criticità nella gestione del fenomeno, a partire dalla mancato monitoriaggio fino all risparmio dei costi sulla sanificazione ordinaria e all’assenza di investimenti in ricerca.

Immagine da pixabay.