A differenza di quanto aveva annunciato in precedenza, Intel ha comunicato che il grave problema di sicurezza “Spectre” non sarà corretto in tutti i suoi microprocessori. Molti degli esclusi appartengono a linee di modelli piuttosto vecchie e difficilmente ancora in

The post Intel non risolverà il problema di sicurezza Spectre su tutti i processori come promesso appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Tecnologia