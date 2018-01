Internet ai tempi del rancore

A cura di @GiMa.

Un’analisi dei sentimenti che pervadono la nostra società, ed internet con essa; una serie di ragionamenti sul nervosismo e l’aggressività diffusa, da dove nasce e come provare a conviverci:

Un giorno mi sono svegliata e il rancoroso era ovunque. È al bar, è sul tram, e non c’è inibizione sociale o principio di educazione civica che lo trattenga. Gli piace l’ordine ma non si ferma sulle strisce pedonali, è il commentatore seriale pieno d’odio e frustrazione, l’aspirante vigilante di quartiere. Prova un senso di ingiustizia ma non dà mai la colpa ai veri potenti – che invece invidia e cerca di imitare.