Intervista a D’Alema sulla situazione in Palestina

A cura di @micheleamitrano.

In un intervista al Fatto Quotidiano, Massimo D’Alema si esprime riguardo alla situazione in Medio Oriente e alla posizione politica dell’Unione Europea nei confronti di Netanyahu e Trump.

“È una situazione senza via d’uscita: la politica israeliana, con l’appoggio degli Usa, ha spazzato via ogni possibilità di uno stato Palestinese. Mi domando se non bisogna anche smettere di ripetere ipocritamente la formula ‘Due popoli, due Stati’. Lo stato Palestinese non c’è più, è stato occupato, colonizzato. I territori palestinesi sono ormai come riserve indiane (…) Uno Stato palestinese non c’è più, c’è solo uno scenario sudafricano, in cui i palestinesi vivono in una forma di apartheid.”