Intervista a Matteo Renzi: «Noi mai con Lega e M5S, sono estremisti. Unità nazionale? Giochi chi ha vinto»

A poche ore dalla Direzione Pd, l’intervista di Aldo Cazzullo a Matteo Renzi per Il Corriere della Sera:

Renzi, e ora? Si ricandiderà alle primarie?

«Il mio ciclo alla guida del Pd si è chiuso. Sono stati 4 anni difficili ma belli. Abbiamo fatto uscire l’Italia dalla crisi. Quando finirà la campagna di odio tanti riconosceranno i risultati. Ma la sconfitta impone di voltare pagina. Tocca ad altri. Io darò una mano: noi non siamo quelli non che scendono dal carro, semplicemente perché il carro lo hanno sempre spinto. Continuerò a farlo con il sorriso: non ho rimpianti, non ho rancori».