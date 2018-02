Irian Jaya, le tribù della valle di Balem

A cura di @GiMa (modificato).

Un fotoreportage sul National Geographic racconta le ultime tribù della Papua Nuova Guinea:

Quando atterri a Wamena, villaggio di 5.000 anime sperduto nella valle di Baliem e tagliata fuori da ogni via di comunicazione con il mondo esterno, capisci quanto non sia facile vivere qua. Ci sono carcasse di aerei disseminati lungo la pista di atterraggio dell’aeroporto, a destra e a sinistra. Ogni bene materiale qua arriva via aerea, e i velivoli, piccoli o grandi, ma comunque carichi di auto all’inverosimile, non sempre riescono nell’atterraggio.