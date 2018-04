Italia-Brasile 1997: la Battaglia dei Giganti

A cura di @MBfacundo (modificato).

Per stemperare l’amaro delle ultime due amichevoli non proprio esaltanti, Ultimo Uomo racconta la spettacolare amichevole fra Italia e Brasile del 1997, l’unica volta in cui Il Fenomeno affrontò l’Italia:

Luiz Nazario de Lima Ronaldo aveva già conosciuto il calcio italiano due mesi prima, in semifinale di Coppa delle Coppe, con addosso la maglia del Barcellona. All’andata la Fiorentina aveva grattato un ottimo 1-1 in trasferta, nella famosa serata del gol di Batistuta che zittisce il Camp Nou; ma a Firenze i giocatori blaugrana si erano messi il vestito da sera e avevano chiuso la pratica già all’intervallo, rassegnandosi poi a farsi bersagliare di accendini e monetine dal pubblico fiorentino.

Immagine da Flickr.