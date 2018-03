Italia, il 60% dei giovani disoccupati non è disposto a trasferirsi per trovare lavoro

A cura di @RNiK.

Il 60 per cento dei giovani disoccupati italiani tra i 20 e i 34 anni non sarebbe disposto a trasferirsi per trovare lavoro. A renderlo noto è una ricerca dell’agenzia di statistica Eurostat sui giovani disoccupati dell’Unione europea, da cui emerge che il dato italiano è superiore alla media continentale, quantificabile al 50 per cento. Ne parlano diversi quotidiani online, come The Post Internazionale, la Repubblica e il Sole 24 Ore.