Blogmeter, una società italiana di social media intelligence, ha condotto per il secondo anno consecutivo la ricerca “Italiani e Social Media” intervistando 1500 residenti, tra i 15 e i 64 anni, in Italia: un campione rappresentativo (per sesso, età e area geografica) degli iscritti ad almeno un canale social.

La ricerca identifica due tipologie di social:

– quelli di cittadinanza che prevedono un utilizzo abituale, con scopi generici;

– quelli funzionali che prevedono un utilizzo sporadico, con scopi specifici.

A primeggiare è la galassia di proprietà di Mark Zuckerberg, che in pochi Paesi come in Italia detta le modalità della presenza online di ciascuno.

