Ivan Savvidis, il proprietario del PAOK Salonicco entrato in campo con una pistola durante una partita del campionato greco, è stato sospeso per 3 anni

La federazione calcistica greca ha sospeso per tre anni Ivan Savvidis, presidente e proprietario della squadra di calcio del PAOK Salonicco, per essere entrato in campo con una pistola nel corso di una partita del campionato greco giocata contro l’AEK

