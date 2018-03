John Bolton? Ok, panico!

A cura di @cocomeraio.

La sostituzione di H. R. McMaster con John Bolton è stata vista solo come l’ennesimo cambio nell’amministrazione Trump, invece potrebbe segnare un profondo e preoccupante cambiamento nella politica statunitense.

“La sua agenda non è quella della pace attraverso la forza, motto dei tradizionali falchi repubblicani, – dice Fred Kaplan su Slate – ma regime change attraverso la guerra. Si tratta di un neocon, privo peraltro di ogni ideale che a volte si associa a questo termine, vale a dire non si vuole diffondere la democrazia ma solo governi amici degli Stati Uniti.”

Quando era ambasciatore all’ONU arrivò a dichiarare:

It is a big mistake for us to grant any validity to international law even when it may seem in our short-term interest to do so—because over the long term, the goal of those who think that international law really means anything are those who want to constrain the United States.