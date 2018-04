La Cina fa retromarcia sulla censura dei social contro le tematiche lgbt

A cura di @divodivo (modificato).

Come riporta Lettera43, Weibo, uno dei principali social cinesi, ha deciso di annullare la scelta di censurare qualunque contenuto omosessuale postato dai propri utenti. La revoca è arrivata dopo un’ondata di proteste da parte degli stessi utenti che si sono riuniti negli hashtag #SonoGay e #SonoIllegale:

Non è certo la prima volta che la comunità Lgbt cinese deve combattere per vedere riconosciuti i propri diritti. Nonostante fosse un fenomeno largamente diffuso in epoca imperiale, la Repubblica popolare ha da sempre etichettato l’omosessualità come una «pratica decadente» importata dall’Occidente. Fino al 1997 è stata considerata un reato e solo nel 2001 è stata cancellata dalla lista delle malattie mentali. Oggi l’attitudine del governo è quella di«non approvare, non disapprovare e non incoraggiare» ma la pressione sociale continua a essere enorme. La discendenza non è qualcosa a cui cinesi sono disposti a rinunciare.