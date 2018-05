La Cina si rafforza nel Pacifico per puntare sull’Oceano Indiano

Su suggerimento di @Giovanni.

Un articolo di Analisi Difesa spiega le ambizioni e le manovre del governo di Xi Jinping nell’Oceano Pacifico e in quello Indiano.

Dopo aver consolidato la sua dirigenza suprema per vari anni a venire, tramite la recente conferma a presidente di Xi Jinping senza più limiti costituzionali di mandato, la Cina può ora dedicarsi alla sua graduale, ma inesorabile strategia di proiezione aeronavale esterna.

Non solo, come parrebbe logico, sulle distese dell’Oceano Pacifico, ma anche in quell’Oceano Indiano troppo spesso dimenticato a dispetto della sua fondamentale funzione di “autostrada” delle petroliere che dal Medio Oriente si dirigono verso le grandi nazioni industrializzate dell’Asia Orientale.