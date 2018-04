La città dai cento nomi [EN]

A cura di @divodivo.

Leeuwarden in olandese, Ljouwert in frisone, è una piccola città dell’Olanda, capoluogo della provincia della Frisa che è stata nominata dall’Unione Europea capitale europea della cultura 2018. Tra i vari eventi programmati per l’occasione vi è anche l’apertura del Lân Fan Taal, letteralmente “Terra della lingua“, un progetto per far conoscere, preservare e valorizzare oltre 6700 idiomi esistenti. Tale progetto sembra particolarmente appropriato per questa città perché Leeuwarden, o Ljouwert che dir si voglia, è presente nel Guinness World Record proprio grazie ai suoi 225 nomi che ha o ha avuto nel corso della storia.

Ne parla questo articolo della BBC.

Immagine da Wikimedia.