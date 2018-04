La collocazione della Russia negli scenari internazionali, secondo la visione strategica dello zar Putin IV

Su suggerimento di @Giovanni.

Nel 2014 Vladimir Putin, rivolgendosi alla Duma dopo l’annessione della Crimea, dichiarò:

Gli Stati Uniti d’America preferiscono seguire la legge del più forte e non quella della diplomazia internazionale. Come nazione sono convinti di essere un qualcosa di eccezionale, di essere stati scelti per plasmare il destino del mondo e di essere gli unici detentori della verità. Di conseguenza, agiscono come ritengono più opportuno. Usano la forza contro Stati sovrani, e danno vita a coalizioni sulla base del principio: chi non è con noi è contro di noi.

Nelle parole di Putin appare la chiara volontà di limitare – per quanto possibile – la visione unilaterale del mondo da parte degli Stati Uniti d’America.