La complicata eredità del colonialismo

Su suggerimento di @mk.

Il contatto interculturale è una faccenda delicatissima, in cui interazioni anche minime o elementi del tutto contingenti possono avere enormi conseguenze, spesso negative ma talora anche positive. L’articolo di William Buckner per Quillette passa in rassegna diverse storie di incontri e di relazioni con piccole società indigene, a cominciare da quelle raccontate da Claude Lévy-Strauss in Tristi Tropici.

The long history of intercultural contact is not simply a story of domination but one of interaction between diverse cultures. To understand this history, it’s important to recognize the agency of people in small-scale or indigenous societies, and the manifold ways they responded to contact with outside populations.