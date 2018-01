La distribuzione delle tasse in Italia

A cura di @Humu.

Gianni Balduzzi, su Linkiesta, illustra la distribuzione delle tasse pagate in Italia per fascia di reddito, confrontandola con quella degli USA e della Germania:

[…] in Germania basta l’8,8% più ricco per coprire più di metà delle entrate, negli USA il 4,3% più ricco, mentre in Italia ci vuole l’11,3%.

[…] in Italia sarebbe sufficiente prendere la classe media, due scaglioni tra le 20 mila e i 55 mila euro, per avere la maggioranza del gettito, in Germania dovremmo rivolgerci ai benestanti tra i 50 mila e i 250 mila euro.

[…] il 45% circa più povero, coloro che dichiarano meno di 15 mila euro, contribuisce in Italia per il 5,1% del reddito. In Germania lo stesso 45%, in questo caso quelli che rimangono sotto i 20 mila euro, versano solo il 2,7% delle tasse globali.