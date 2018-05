La fabbrica salvata dagli operai

Su suggerimento di @Marta

Internazionale racconta la storia della Pirinoli di Roccavione (CN), azienda cartiera prima in crisi, poi fallita ed ora in recupero grazie alla gestione cooperativa degli operai che l’hanno rilevata grazie agli strumenti previsti dalla legge Marcora.

Ogni mese si svolgono assemblee per fare il punto sui dati della produzione e sui conti, cosicché chi partecipa possa conoscere la situazione della fabbrica in cui lavora. “Nessuno ti nasconde niente”, dice Enrico Vola. “Se sai come stanno le cose è più facile capire perché non possiamo permetterci di essere più di 90, anche se c’è lavoro per 110 persone, e ti rendi anche conto di quanto sia complicato far muovere tutto questo ambaradan”.