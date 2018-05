La fine della politica motivazionale secondo Carlo Calenda

A cura di @MostroDeiBiscotti.

Il Foglio pubblica la trascrizione integrale dell’intervista di Claudio Cerasa al ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, avvenuta nell’ambito del Foglio Tech festival in aprile. Dell’evento è disponibile anche la registrazione video.

Io ho un’idea precisa. Intanto hanno scelto sostanzialmente di mandarci a casa non tanto per quello che abbiamo fatto ma perché noi siamo stati totalmente ciechi nel non vedere che una pagina si era chiusa e che l’epoca della politica motivazionale era finita. E quando tu raccontavi e racconti alle persone che va tutto bene, dobbiamo andare avanti, il futuro è meraviglioso, non vi preoccupate, ci siamo noi, saremo più forti della Germania, la crisi è conclusa… questo crea un’alienazione gigantesca, E quando dici: ma tu non capisci la tecnologia, la modernità è meravigliosa, non ti rendi conto che in quel momento stai dicendo a milioni di persone, che sono spaventatissime da questa cosa, che sono degli imbecilli e che le loro paure valgono zero.