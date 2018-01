La fondazione Bill & Melinda Gates ripaga il debito di 76 milioni di dollari che la Nigeria aveva contratto per la campagna anti-polio [EN]

A cura di @Mustrum Ridcully.

Come spiega un articolo apparso su Quarz, nel 2012 circa un caso di polio su due nel mondo veniva dalla Nigeria.

Nel 2014 lo stato nigeriano ha ottenuto dal Giappone un prestito di 76 milioni di dollari per attivare una campagna di vaccinazione di massa contro la poliomielite, che portato, nel 2017, ad avere ZERO nuovi casi di polio in tutto il paese.

Quest’anno iniziavano, secondo contratto, le procedure per ripagare questo prestito, ma la fondazione Bill e Melinda Gates ha deciso di ripagare l’intero prestito del Giappone come gesto di buona volontà visti gli eccezionali risultati della campagna di vaccinazione.

Immagine da Flickr (CDC Global).