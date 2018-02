A cura di @Perodatrent.

Secondo un articolo del Guardian, in Francia ci sarebbe uno scontro tra le associazioni dei genitori di figli autistici da una parte, e gli psichiatri che li curano e gli ospedali dall’altra.

I genitori sostengono che sono inefficaci le terapie psicoanalitiche, ancora molto in voga in Francia, e che i loro figli vengono ricoverati in istituzioni molto più spesso di quanto succede altrove.

Immagine da Wikimedia.