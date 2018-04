La generazione Goldrake compie 40 anni: nel ’78 la prima puntata

A cura di @NedCuttle21(Ulm).

Il 4 aprile del 1978, sulla Rete 2 – oggi Rai 2 – andava in onda la prima puntata del cartone animato Ufo Robot. Ne parla un articolo del Corriere della Sera:

«Si trasforma in un razzo missile con circuiti di mille valvole tra le stelle sprinta e va. Mangia libri di cibernetica, insalate di matematica e a giocar su Marte va»: quando parte la sigla tormentone non c’è quarantenne/cinquantenne che non accenni qualche parola, pur solo l’attacco «Ufo robot Ufo robot», accennando un sorrisetto di nostalgia e compiacimento. Perché Goldrake, che oggi compie proprio 40 anni, è stato per almeno una generazione l’eroe nazionale, il robot che, a dispetto delle critiche, incarnava la legittima battaglia tra bene e male, la squadra (quella di Actarus) che alla fine avrebbe sconfitto Vega, il passaporto per il mondo della fantascienza, la navicella spaziale a bordo della quale, dal lunedì al venerdì alle 19.20 potevamo esplorare l’intera galassia.