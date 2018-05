La genetica delle rose

A cura di @Zona.

Cosa c’è in un nome? Ciò che chiamiamo “rosa” anche con un altro nome conserva sempre il suo profumo. Ma anche i profumi delle rose grazie a botanici e genetisti sono in continua evoluzione. Una collaborazione internazionale ha ottenuto un sequenziamento di elevata qualità del genoma di Rosa chinensis, che apre interessanti scenari per quello che riguarda la possibilità di ingegnerizzare varietà da colori e profumi inediti.

Le Scienze ne parla in questo articolo mentre questo articolo di Greenreport ci si sofferma maggiormente sulle comunanze fra le varie rosacee suggerendo suggestivi incroci fra cugini insospettabili, come rose e fragole o lamponi. Per chi preferisse una versione sintetica Ansa fornisce una descrizione della notizia in breve ma corredata da quattro belle fotografie.

Per restare in tema, nei giorni dell’epilogo di Euroflora, vale la pena di ricordare il Roseto di Nervi, il quale rimane disponibile alle visite al di fuori dell’esposizione e che presenta cultivar particolari come quella proposta in questo articolo.

Immagine da pixabay.