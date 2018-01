La Germania deve fare i conti con i crimini commessi dai rifugiati [EN]

A cura di @perodatrent.

Leonid Bershidsky commenta su Bloomberg News uno studio commissionato dal governo federale tedesco a sociologi dell’università di Zurigo.

Gli studiosi hanno avuto accesso ai dati della polizia federale, che non erano stati resi pubblici, riguardanti i crimini commessi da persone richiedenti asilo negli anni 2015 e 2016.

Researchers asked for data that specifically concerned asylum applicants, both successful and unsuccessful, who had arrived in 2015 and 2016. The state police — in keeping with the unspoken taboo — hadn’t published such statistics, but they obliged the research team.