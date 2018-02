La Grande Parigi

A cura di @pigtr.

La nuova puntata della newsletter curata da Francesco Maselli parla del ruolo della capitale francese e del suo rapporto con la regione circostante:

Parigi è una capitale molto piccola. Più piccola di tutte le capitali europee o mondiali più importanti. Allo stesso tempo è una delle più influenti, in tutte le classifiche che valutano il peso specifico delle città, Parigi è in genere posizionata tra le prime tre, con New York e Londra. Possiamo dire che finora la città ha avuto una capacità di influenza inversamente proporzionale alla sua taglia: mentre le altre città-mondo hanno capito che per competere su scala globale è necessario aumentare il proprio peso specifico in termini di superficie, pil prodotto, numero di abitanti, Parigi, chiusa nella cintura del Périphérique, ha sempre rifiutato di adeguarsi.