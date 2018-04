La lettera di un legionario del terzo secolo alla famiglia [EN+IT]

Su suggerimento di @Giulio Cesare.

Un articolo pubblicato sul sito della Rice University racconta il contenuto di una lettera scritta diciotto secoli fa da un soldato egiziano in una legione romana in Europa centrale. La lettera era indirizzata alla famiglia in Egitto ed è stata tradotta da Grant Adamson:

Polion’s letter to his brother, sister and his mother, “the bread seller,” reads like one of a man who is very desperate to reach his family after sending six letters that have gone unanswered.