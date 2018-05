Paola Regeni, madre di Giulio Regeni, ha iniziato uno sciopero della fame per protestare contro la detenzione in Egitto di Amal Fathy, moglie del consulente legale della famiglia Regeni in Egitto, Lofty Fathy. Amal Fathy è stata arrestata venerdì scorso,

The post La madre di Giulio Regeni ha iniziato uno sciopero della fame appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Mondo