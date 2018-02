La manifestazione del 10 febbraio a Macerata

A cura di @Gio.

L’adesione alla manifestazione di sabato 10 febbraio a Macerata – inizialmente promossa dal Centro Sociale SISMA – da parte di ANPI, ARCI, CGIL, Libera è stata revocata.

La decisione è stata assunta in seguito all’appello del Sindaco di Macerata Romano Carancini con cui ha chiesto una sospensione di tutte le manifestazioni.

Nella serata di mercoledì la Prefettura di Macerata ha diffuso un comunicato in cui preannuncia la possibilità di intervenire per vietare lo svolgimento di eventuali manifestazioni