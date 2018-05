La mano nascosta dell’invidia [EN]

Su suggerimento di @er puma.

James Suzman spiega per Aeon come il ruolo dell’invidia sia spesso sottovalutato nell’analisi delle nostre relazioni sociali, nonostante questo sentimento ancestrale emerga sempre più spesso e sempre più chiaramente nelle nostre vite -tanto che ora si può tranquillamente parlare di una “invidia da Facebook”. Non è detto però che sia una cosa negativa, come dimostra il caso degli Ju/’hoansi e della loro particolare -nonché invidiosissima- società.

If the behaviour of 20th-century hunter-gather societies is anything to go by, over and above its obvious selective benefits for individuals, envy formed part of the cocktail of traits that ultimately assisted Homo sapiens to form and maintain strong social groups.