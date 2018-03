La marina militare italiana coordina la guardia costiera libica?

A cura di @Marione (modificato).

Secondo un articolo di Internazionale la guardia costiera libica sarebbe illegittimamente coordinata dalla marina italiana:

La notizia del coordinamento italiano dei guardacoste libici, se confermata, metterebbe in una posizione delicata la marina militare italiana che di fatto sarebbe responsabile di respingimenti collettivi in violazione dell’articolo 4 del quarto protocollo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come spiega il giornalista Andrea Palladino su Famiglia Cristiana.