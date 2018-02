La mente vince sulla spada!

Su suggerimento di @Giovanni.

Un articolo di Difesa Online discute il conflitto afgano analizzando di quali vantaggi dispongano i guerriglieri e terroristi locali:

Ormai da tempo si profila lo scenario dell’uscita di scena – continuamente rinviata – della coalizione dal Paese. Nella catena montuosa Hindu-Kush e le sue diramazioni la lezione è stata severissima. Sono stati totalmente inutili i cambi in corsa dei vari generali americani, soprattutto perché non hanno sostanzialmente risolto nulla in rapporto alle energie, ai soldi e alle vite sacrificate dei poveri soldati caduti o mutilati.

Perché tutto ciò è avvenuto? Perché i talebani e gli afgani in rapporto sono dei super guerrieri e di fatto quasi invincibili anche se scarsamente o male armati?