La nuova strategia dei palestinesi

A cura di@RNiK.

Un articolo pubblicato su Internazionale, partendo dalla recente “Marcia del ritorno”, riflette sulla posizione dell’opinione pubblica internazionale circa la Palestina.

Erano mesi che la società palestinese preparava “la grande Marcia del ritorno”, una manifestazione pacifica rivolta all’opinione pubblica mondiale per riportare l’attenzione sulla causa palestinese.

…

Ma l’opinione pubblica internazionale non si è presentata all’appuntamento e la risposta dei mezzi d’informazione occidentali non è stata quella sperata, spiega Middle East Monitor.