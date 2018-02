A cura di @Lowresolution.

L’Economist ha presentato la decima edizione del suo Democracy Index 2017 e parla di “recessione democratica” a livello globale, con molti paesi che vedono i principali indici di libertà democratica (libertà individuali, libertà di stampa, etc) in calo. Il rapporto è accompagnato da un’infografica interattiva. L’Italia è elencata come una “flawed democracy”.