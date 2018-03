La riforma delle Popolari promossa dalla Consulta

Su suggerimento di @Yoghi.

La Corte costituzionale ha respinto come infondate le istanze di costituzionalità sollevate dal Consiglio di Stato sulla riforma delle banche popolari. La notizia sull’esito della camera di consiglio, che si è tenuta nella mattinata di ieri, è stata anticipata da un comunicato stampa. Per conoscere nel dettaglio le motivazioni che hanno guidato i giudici in una scelta così delicata bisogna attendere il deposito della sentenza, che avverrà entro un mese