La sfida del salto quintuplo nel pattinaggio artistico su ghiaccio [EN]

Mentre in questi giorni sono in corso di svolgimento le Olimpiadi invernali a Pyeongchang, questo articolo su Wired si interroga sulla possibilità di raggiungere l’ambizioso obiettivo del salto quintuplo nel pattinaggio artistico. Attualmente l’atleta americano Nathan Chen è l’unico al mondo a riuscire a effettuare cinque tipologie di salti quadrupli differenti i quali necessitano una velocità di rotazione media di 340 rpm (un robot da cucina ha una velocità di rotazione massima di 255 rpm). Secondo il kinesiologo James Richards “il salto quintuplo è impossibile”, anche se un aiuto potrebbe venire dall’utilizzo di alcune soluzioni tecniche, ad esempio guanti zavorrati per aumentare il momento angolare dell’atleta. Aspettando di vedere se quest’obiettivo sarà raggiunto è possibile ammirare Nathan Chen in azione in questo articolo interattivo del New York Times.