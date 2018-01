La Silicon Valley pagherà il prezzo delle sue tendenze di sinistra [EN]

A cura di @perodatrent (modificato).

Megan McArdle su Bloomberg News commenta il ricorso di James Damore al tribunale per licenziamento illegittimo.

Secondo l’articolo, Google corre dei rischi, nonostante i suoi legali dichiarino di essere sicuri della vittoria e ad avere meno da perdere sarebbe Damore. Se Google lo avesse licenziato senza troppa pubblicità, Damore avrebbe avuto buone ragioni per stare tranquillo e trovare un altro lavoro. Ma il modo umiliante con cui Google lo ha licenziato gli potrà rendere più difficile trovare un nuovo lavoro, dando ottimi motivi per il ricorso in tribunale.

Gli atti manageriali e le mail potranno essere scrutinati dal giudice, e McArdle scommette sul fatto che su mail e message boards saranno presenti affermazioni molto peggiori di quelle per cui Damore è stato licenziato, anche sui Repubblicani e sui cristiani conservatori. Tra questi, molti saranno i piccoli imprenditori che costituiscono il grosso degli inserzionisti su cui Google prospera e la compagnia potrebbe essere accusata di aver licenziato Damore per un banale promemoria, tollerando comportamenti anti-conservatori.

Secondo McArdle, gli amministratori di Google farebbero bene a patteggiare prima che i fatti arrivino all’attenzione del giudice e a ripensare la sua gestione della vicenda:

This is one reason public corporations have historically tried to keep politics out of their business. It is internally divisive, and it paints a giant target on your back for your political enemies. Whatever small gains you may get, from internal bonding among like-minded employees, or external rewards from like-minded politicians, are almost never worth the blowback.

This is a lesson that Silicon Valley hasn’t had to learn yet, because it is so rich, and so new, that these sorts of concerns haven’t really registered. Presumably that’s why Google managers complacently allowed a corporate culture to grow up that at the very least tolerates some degree of progressive militancy at work, and quite possibly encourages more than a little of it. That was incredibly short-sighted. And if Silicon Valley doesn’t realize this, it is about to get belatedly hit by that realization, good and hard.