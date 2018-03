La sintesi sovranista è solo una questione di tempo

A cura di @Carlj2000.

Un articolo di The Vision mette in discussione quella che potrebbe essere la strategia del PD per il prossimo turno legislativo: giocare sulle presunte differenze di schemi valoriali dei due partiti vincitori, sull’attuazione di un programma politico che accontenti entrambi e riesumarsi a livello di consenso.

Secondo l’opinionista Leonardo Tondelli questo è difficile che accada in quanto tendenzialmente le forze politiche sono sincretiche e riescono a far condividere posizioni che possono essere inconciliabili tra di loro.