La Spagna sorpassa gli Stati Uniti nella hit dell’ospitalità mondiale

A cura di @GiMa.

Un articolo pubblicato sul Corriere della Sera parla del boom della Spagna come destinazione turistica, seconda solo alla Francia, e oramai in procinto di sorpassare gli USA, che, per via anche al ban anti immigrati voluto da Donald Trump, vedono il loro numero di turisti scendere di un buon 4%:

Alla domanda «Se vincesse una vacanza premio all’estero, dove vorrebbe andare?», il 37% della popolazione mondiale risponde «in Italia», secondo una recente indagine commissionata dall’agenzia italiana del turismo, Enit. Poi però si scopre che il Paese europeo a maggior crescita nella classifica del turismo mondiale redatta dall’Onu è la Spagna.

Immagine da Pixhere.