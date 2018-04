La squadra di calcio dell’Empoli giocherà la sua prossima stagione in Serie A: risulta matematicamente promossa dopo il pareggio di oggi con il Novara. L’Empoli retrocesse in Serie B al termine della stagione 2016-17, in cui arrivò al 18° posto

Fonte: il Post Sport