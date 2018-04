La storia delle donne nelle scarpe Stuart Weitzman

Su suggerimento di @Yoghi.

“Walk This Way: Footwear from the Stuart Weitzman Collection of Historic Shoes’, alla Historical Society di New York dal 20 aprile all’8 ottobre del 2018, traccia storie di donne attraverso una collezione privata di oltre cento scarpe del designer americano Stuart Weitzman. Scarpe la cui funzione va oltre il semplice scopo di difendere i piedi dalla terra e che invece sono espressione dei diversi ruoli di una donna.