Vivere nel laboratorio cinese del credito sociale [EN]

A cura di @massiv.

Il governo cinese ha annunciato l’adozione, per il 2020, di un sistema per la valutazione del credito sociale di tutti i cittadini. I primi progetti pilota sono già partiti in varie zone della Cina, come a RongCheng, cittadina sul mare nella provincia dello Shandong, dove il sistema è già funzionante.

Un articolo di Foreign Policy cerca di analizzare nel dettaglio i meccanismi di funzionanmento del sistema e i suoi primi risultati, tra paure e speranze di chi ci convive quotidianamente.

