L’accordo per la cessione dello stabilimento di Portovesme ex-Alcoa

Due giorni fa è stato firmato un accordo che prevede la cessione dello stabilimente alla società svizzerra Sider Alloys e un piano di rilancio. Ne parla un articolo di Ansa:

La storia della crisi dell’Alcoa di Portovesme “è lunga e molto complessa anche dal punto di vista industriale ed energetico, se oggi siamo in grado di dare una prospettiva a questo stabilimento è anche grazie all’approvazione della legge sulle imprese energivore”. Così il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, a seguito della firma della cessione dello stabilimento da Alcoa a Sider Alloys specificando che, sulla situazione dello stabilimento “ci sarà un investimento complessivo di 135 milioni di euro per il revamping e la modernizzazione degli impianti, un investimento molto significativo che darà capacità produttiva”.

Oggi l’Italia, “importa alluminio con un sovrapprezzo perché esistono anche i dazi. Ecco perché il fatto che lo stabilimento ex Alcoa funzioni è molto importante per la competitività del sistema italiano nel suo insieme, questo sforzo è stato fatto anche da Alcoa che ha tenuto un atteggiamento collaborativo e responsabile. Anche con la regione Sardegna abbiamo lavorato sempre in modalità molto costruttiva”, ha concluso Calenda.