L’attore e comico statunitense T.J. Miller – noto per aver recitato in Silicon Valley e Deadpool – è stato arrestato il 9 aprile all’aeroporto La Guardia di New York perché accusato di aver intenzionalmente diffuso un finto allarme bomba. Miller è

The post L’attore statunitense T.J. Miller è accusato di aver intenzionalmente diffuso un finto allarme bomba appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Mondo